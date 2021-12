Obituário - 29 de dezembro de 2021

Da Redação



29/12/2021 | 10:32



SANTO ANDRÉ

Geraldo Finotti, 88. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Noêmia Bonatto Maximo, 84. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 25, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Bispo de Oliveira, 83. Natural de Carira (Sergipe). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zelinda Lopes Garbuio, 83. Natural de Tietê (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Nazareno Moretti, 83. Natural de Restinga (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Martha Maria Ferreira Zanfalon, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Braulio Alves, 76. Natural de Colina (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elza Alves de Melo, 67. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Joaquim da Silva, 66. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastião Marinho, 69. Natural de Cosmorama (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo Andre. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Cau Silva, 62. Natural de São Tomás de Aquino (Minas Gerais). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eloide de Jesus Silva Rocha, 62. Natural de Campo Maior (Piauí). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

José Flávio dos Santos, 58. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosimeire Silva Santos, 50. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlon Alves Santos, 39. Natural de Ipiau (Bahia). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Ajudante de pedreiro. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Edite Mendes Brasil, 91. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Maria Idalina Pardal Tavares, 90. Natural de Portugal. Residia no Jardim das Américas, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Maria Hilarina da Silva, 90. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Anita Miranda Bonfim de Oliveira, 89. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Maria Alves Gondim, 83. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Olinda Cândida da Silva, 80. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Paulo Canassa, 80. Natural de Gália (São Paulo). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Neli Teresinha Lazarini de Sousa, 78. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Hisao Baba, 75. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Eduardo do Canto Pompeu de Toledo, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério São Paulo, na Capital.

Vera Lucia Ianov, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 24, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Geralda Germano de Lima, 68. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Luiz Purcino Filho, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Vladimir do Rosário, 65. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião Ermínio da Fonseca, 64. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Aparecido Domingues da Cruz, 63. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Nerivaldo Ferreira dos Santos, 54. Natural de Caculé do Rocha (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério do Baeta.

Wendel Correia Costa, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Isabella Mendes dos Santos, 7. Natural de Santo André. Menor. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Odila Ortega Piva, 91. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marilene Morrone Correia, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Creuza Silva de Oliveira, 65. Natural de Suribim (Paraíba). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José Felix Barbosa, 98. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

José Luciano Soares, 96. Natural de Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.

Josefa Teixeira de Lima, 90. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Vicentina Ignez da Silva, 85. Natural de Andrelândia (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Miguel Rodrigues dos Santos, 85. Natural de Arara (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Vale da Paz.

Senhorinha Batista Rocha, 78. Natural de Uibaí (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedito da Silva Melo, 77. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Vale da Paz.

José Viana Filho, 77. Natural de Japaraíba (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Luci Navarrette Molina, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Temóteo de Almeida, 70. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Fernandes de Oliveira, 68. Natural de Tururu (Ceará). Residia no Jardim Novo Pantanal. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Moacir Alves da Silva, 68. Natural de Alfredo Marcondes (São Paulo). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Marilene dos Santos, 65. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Glaucinete Maria de Vasconcelos Cremasco, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.

Antonia Ventura da Silva dos Santos, 61. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudio Saturnino de Oliveira, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Custódio Aparecido Gomes, 53. Natural de Ibiassucê (Bahia). Residia na Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Prudêncio de Souza, 52. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Bruno Henrique do Carmo, 26. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Julieta Almeida de Barros, 80. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Cosmo Calisto dos Santos, 54. Natural de Mauá. Residia no Parque Jaguari, em Mauá. Montador. Dia 25, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Tavares de Oliveira, 89. Natural de Solânia (Paraíba). Residia no Jardim Dois Melros, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Alcibiades de Siqueira, 88. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Santo André. Cemitério São José.

Maria Emília Sousa Pereira, 88. Natural de Portugal. Residia no Jardim Lisboa, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Olívia Martins dos Anjos, 84. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Maria de Lima dos Santos, 81. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

João Julio Ferreira, 81. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia na Morada do Sol, em Indaiatuba (São Paulo). Dia 23, em Ribeirão Pires. Cemitério Parque dos Indaiás, em Indaiatura.

Pedro de Souza Cruz, 78. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Marcos Batista de Oliveira, 70. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Jovita de Almeida Souza, 69. Natural de Apiaí (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São José.

Elza de Fátima Stankevicius, 66. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Cleusa Rodrigues Alves Santos, 59. Natural Eunápolis (Bahia). Residia no Planalto Bela Vista, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Márcia Cardoso, 40. Natural de Mauá. Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 22. Cemitério São José.