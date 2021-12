Polícia Militar prende 40 criminosos e recupera 63 veículos durante a Operação Grande ABC Mais Seguro - "Feriado de Natal"

Da redação



29/12/2021 | 10:14



A Polícia Militar divulgou o resultado final da Operação Grande ABC Mais Seguro - “Feriado de Natal” desenvolvida desde a ultima quinta-feira, 23, até a madrugada de ontem, 28, com o foco principal na proteção das pessoas e o combate à criminalidade, em especial aos crimes digitais com transferências bancárias, roubos em geral, intensificando as ações policiais nas principais rodovias da região (Imigrantes, Anchieta, Rodoanel), bem como nas avenidas de grande circulação de veículos e pessoas, promovendo a fiscalização e abordagens de veículos, além de ações em locais com histórico de delinquência e pontos de tráfico de drogas, na região dos sete municípios do Grande ABC.



As operações, contaram com esforços de várias modalidades de policiamento como BAEP, Cavalaria, Força Tática, ROCAM, Policiamento Comunitário e Rodoviário, contabilizando mais de 200 viaturas policiais por dia de operação, distribuídas em inúmeros pontos pelas cidades, resultando em mais de 3.100 veículos vistoriados, dos quais 63 que constavam condições de roubado ou furtado foram recuperados e em seguida foram devolvidos aos seus proprietários.



Além disso, 40 criminosos foram presos no total, entre eles, seis procurados pela justiça foram capturados e os outros 34 foram presos em flagrante por crimes de roubo, furto, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. As operações ainda possibilitaram a apreensão de mais 3,5 Kg de drogas, uma arma de fogo e um simulacro

De acordo com o Coronel Hélio dos Santos as operações Grande ABC mais seguro proporcionaram excelentes resultados, tanto na desarticulação criminosa, quanto ao propósito da proteção das pessoas e o seu sentimento de segurança.