Esposa do cantor Maurílio posta carta aberta após piora do marido: Apenas um obstáculo na caminhada

29/12/2021 | 10:11



O cantor Maurílio segue internado e em estado grave no Instituto Ortopédico de Goiânia. Em novo boletim médico, divulgado na última terça-feira, dia 28, foi constatada uma piora na parte ventilatória do artista, que continua intubado sob ventilação mecânica. Diante do ocorrido, Luana Ramos, a esposa dele, postou uma carta aberta no Instagram sobre o período difícil.

Eita, Deus, como é fácil te adorar quando tudo está indo bem, como é fácil de esquecer de agradecer também, quando tudo vai bem. Hoje Maurílio não teve um dia bom, Senhor, mas venho te agradecer por ele estar aqui. Obrigada por cuidar de nós, obrigada por nos fortalecer! Ontem li palavras de cura, de fé e hoje pela manhã sonhei que visitava o Maurílio na UTI, ele estava acordado, tranquilo, sorrindo. Quando a notícia veio, estávamos tranquilas, eu e minha sogra.. E assim permanecemos, com uma calma que não sabemos explicar, apenas sentir. Com a certeza de que é apenas um obstáculo na caminhada, que Maurílio vai superar, já superou!

Ela completou ressaltando nunca mais será a mesma pessoa.

Essa noite completam duas semanas, que minha vida deu um 360°. Não só a minha, é claro, mas agora falo por mim. Uma virada tão grande, que nunca mais eu serei a mesma pessoa.. Glória a Deus por isso! Porque hoje, sinto que sou um ser humano melhor. Sinto que ainda nem começou, que ainda tem muita coisa que vai continuar mudando e trabalhando em mim, mas já te agradeço pela mudança que tens feito até hoje, até agora! E já te agradeço Senhor, por que sei que esse milagre já aconteceu!