Bruna Gomes deixa de seguir Felipe Neto nas redes sociais

29/12/2021 | 10:11



Como você acompanhou, Felipe Neto acabou decidindo terminar o seu relacionamento com Bruna Gomes na noite de Natal por meio de mensagens e a influenciadora acabou indo até as redes sociais soltar uma nota de esclarecimento pública para todo mundo entender um pouquinho do que estava acontecendo entre eles.

Dias depois e com a poeira um pouco mais baixa, a ex de Felipe Neto decidiu não seguir mais o YouTuber nas redes sociais e nem alguns dos familiares dele, como por exemplo, o irmão, Lucas Netto e a esposa dele, Jéssica Neto.

Além disso, Bruna aproveitou para arquivar todas as fotos que tinha ao lado de Felipe e da família dele em suas redes sociais. Lembrando que os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e não oficializaram o motivo da separação para os fãs.