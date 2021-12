Morre famoso comentarista do futebol americano aos 85 anos de idade

29/12/2021 | 10:10



O mundo do futebol americano ficou em luto na última terça-feira, dia 28. Isso porque a morte do ex-técnico e comentarista do esporte estadunidense John Madden foi confirmada pela NFL.

Segundo a liga esportiva oficial, Madden morreu de forma inesperada aos 85 anos de idade e a causa ainda não foi revelada.

Ninguém amava mais o futebol do que o técnico. Ele era futebol. Foi uma força incrível para mim e para muitos outros. Nunca haverá outro John Madden e seremos eternamente gratos a ele por tudo que fez para tornar o futebol e a NFL o que é hoje, disse Roger Goodell, da NFL, em um comunicado.