Mara Maravilha fala sobre polêmica com Adriane Galisteu: Não foi gratuito

29/12/2021 | 09:10



A polêmica entre Mara Maravilha e Adriane Galisteu continua! Como você viu, a cantora chamou a apresentadora de A Fazenda de nariguda durante o Programa Silvio Santos e foi criticada pelos internautas. Após a confusão, Galisteu escreveu um texto no Instagram sobre o nariz e as inseguranças, recebendo o apoio dos seguidores. Diante das repercussões, Mara decidiu falar do assunto mais uma vez e realizou uma live no Instagram.

- Galisteu, perdão, querida. A gente tem assunto muito mais importante para focar. Me perdoe, Galisteu, por eu ter falado em uma dinâmica de um programa, não foi gratuito. Desculpa se eu te ofendi. [Galisteu] está de parabéns, é talentosa, luta pelo trabalho dela.

Ela ainda ressaltou que se fosse, por exemplo, Silvio Santos fazendo o mesmo comentário, não teria tanta repercussão.

- Não me sinto errada, não me sinto culpada. Eu acho que ter nariz grande tem um charme, não era para tanto. Resumindo, vida que segue. Para mim esse assunto está mais do que encerrado.