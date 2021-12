São Bernardo cria 14,8 mil vagas de empregos formais

Da Redação



29/12/2021 | 08:43



Líder na geração de empregos no Grande ABC, São Bernardo acumula neste ano a criação de 14.838 postos de trabalho. O resultado é o maior volume de contratações obtido pelo município nos últimos 11 anos, segundo dados divulgados na última semana pelo Ministério da Economia, por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Segundo o levantamento, um a cada três postos de trabalho abertos na região, entre janeiro a novembro deste ano, foi criado em São Bernardo. Desde 2010, quando foram gerados 15,7 mil empregos com carteira assinada, a cidade não registrava um saldo tão expressivo como este.

Apenas em novembro, impulsionado pela abertura das vagas de fim de ano, o município registrou saldo positivo de 2.426 postos de trabalho. Foram 10.997 admissões e 8.571 desligamentos.

Quando analisada a geração de empregos por área, o setor de serviços foi responsável neste ano pelo maior volume de contratações. Em 2021, foram 6.929 vagas com carteira assinada criadas em São Bernardo. Na sequência aparecem ainda os setores de comércio (3.789) e indústria (2.592).

“O expressivo resultado que São Bernardo obteve neste ano na geração de empregos é reflexo das políticas públicas que adotamos para fomentar a economia da cidade, com a desburocratização de processos e a melhora contínua da nossa infraestrutura. A soma dessas ações tem atraído cada vez mais novos negócios para São Bernardo, impulsionando assim nossa economia e a geração de empregos”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Na contramão do País, São Bernardo tem driblado a crise econômica e prevê atrair investimentos de mais de R$ 9 bilhões até 2022, segundo mapeamento desenvolvido pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e apresentado no início do mês pela Prefeitura.

O estudo estimou ainda efeitos diretos, indiretos e induzidos que vão movimentar toda a cadeia produtiva em mais de R$ 22 bilhões, gerando R$ 10,2 bilhões em renda de fornecedores, R$ 5,6 bilhões em tributos e resultando na geração de cerca de 230 mil empregos, sendo mais de 46 mil na construção civil.

Além de atrair novos investimentos, São Bernardo tem trabalhado também na capacitação profissional de munícipes da cidade. Atualmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, em parceria com o Sebrae, mantém uma grade permanente de palestras e oficinas com o objetivo de capacitar microempreendedores.