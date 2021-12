Água Santa confirma permanência de Caio Dantas

Dérek Bittencourt



29/12/2021 | 00:01



O atacante Caio Dantas tem tudo para ser o homem-gol do Água Santa no Campeonato Paulista de 2022. Artilheiro da Série B do Brasileiro em 2020 pelo Sampaio Correa-MA, em 2021 esteve novamente vestindo a camisa do time do Maranhão, pelo qual acabou sofrendo lesão no tornozelo esquerdo. Ainda assim, seu desempenho chamou atenção do Vasco, que iniciou conversa para levá-lo por empréstimo a São Januário. No entanto, ontem o executivo de futebol Júlio Rondinelli afirmou que, por ora, o goleador segue no Inamar.

“O Caio vai permanecer, vai disputar o Campeonato Paulista pelo Água Santa”, afirmou o dirigente. “O mercado é bastante ativo, alguns jogadores nossos que tiveram boa performance nas equipes onde estavam foram cobiçados, mas a importância dele é grande pensando no objetivo do Água Santa no primeiro semestre”, continuou Júlio Rondinelli.

Caio vem trabalhando em dois períodos no Inamar há algumas semanas, para estar apto a jogar pelo Netuno. “Ele está bastante focado, em fase final de recuperação

de lesão no tornozelo sofrida há 60 dias e deve iniciar a pré-temporada com a gente no dia 3, em Sorocaba”, disse o dirigente. “Então essa é a posição oficial. Claro que daqui a pouco aparece proposta de venda, alguma coisa significativa e clube pode repensar, mas a prioridade é que permaneça no Água Santa para jogar o Campeonato Paulista”, finalizou.