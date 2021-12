São Caetano escolhe nomes para cargos em secretarias

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



29/12/2021 | 04:37



A próxima etapa do começo do quarto mandato de José Auricchio Júnior (PSDB) na Prefeitura de São Caetano passa pelas articulações para decidir quem irá ocupar postos importantes nas secretarias. Entre eles está o cargo de diretor de educação integrada, o posto número 2 da Secretaria Municipal de Educação.

Tomaram posse na segunda-feira os 18 secretários do Palácio da Cerâmica. A maioria é formada por nomes novos e que não faziam parte da gestão interina de Tite Campanella (Cidadania). No evento oficial, apesar da renovação, o tucano defendeu que há uma continuidade entre as duas gestões. Comparou a mudança a uma maratona, na qual os servidores apenas fizeram uma “troca de bastão”.

O Diário Oficial do Município confirmou ontem a exoneração de todos os funcionários comissionados de São Caetano, o que já havia sido anunciado por Auricchio após a posse do secretariado. O decreto justifica a demissão com base na “mudança de gestão da administração municipal e a necessidade de nova composição da estrutura organizacional dos diversos órgãos do município”. Foram exonerados não apenas servidores da administração direta, como também da Fundação das Artes, USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Fundação Pró-Memória e Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).

Fontes ouvidas pelo Diário afirmam que a vereadora Professora Magali (Cidadania) está cotada para assumir o cargo de diretora de educação integrada. O posto era ocupado por Fabiano Augusto João desde maio de 2019. Já a parlamentar atuou como secretária municipal de Educação no período de 2005 a 2012, nas duas primeiras gestões de Auricchio à frente do Paço. Questionada pela equipe de reportagem, a vereadora disse que preferia não comentar o assunto no momento.

Em nota, a Prefeitura de São Caetano informou que ainda não há definição sobre o cargo, “uma vez que o secretariado acabou de realizar sua primeira reunião de trabalho e a Seeduc (pasta da Educação) ainda está definindo essas questões.”

Conversas

A Prefeitura divulgou que realizou a primeira reunião com o novo secretariado na segunda-feira, logo após a posse dos novos chefes das pastas. O encontro inicial, segundo o Paço, teve como destaque os temas da saúde e educação. O discurso é de que a Prefeitura tem a missão de cumprir em três anos um plano de governo formulado para quatro anos. Auricchio assumiu o cargo com um ano de atraso após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o inocentar da acusação de receber doação de eleitora que não teve a capacidade financeira comprovada.

“Precisamos vencer o tempo. Tem muita coisa boa e impactante para fazermos, o que vai elevar o serviço público ao padrão de excelência. Para isso, é fundamental que desde já o secretariado entenda essa missão”, defendeu o tucano.