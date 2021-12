IBGE encerra hoje período de inscrições para seleção de agentes para o Censo 2022

Nilton Valentim

28/12/2021 | 21:04



Termina hoje o período de inscrição para vagas temporárias de agentes censitários (municipal e supervisor) e recenseadores para trabalho no Censo Demográfico 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nas setecidades do Grande ABC são oferecidas 2.776 oportunidades. No Estado de São Paulo são aproximadamente 45 mil e, no País, 200 mil. As taxas de inscrição custam R$ 57,50 (agente censitário) e R$ 60,50 (para supervisor).



Recenseadores terão ganhos por produção e, para agentes, o salário varia entre R$ 1.700 e R$ 2.100. A prova a ser aplicada está prevista para 27 de março, com divulgação do resultado em 6 de maio.



Segundo Bruno Malheiros, coordenador de recursos humanos do IBGE, a ideia é que os recenseadores comecem a trabalhar em junho de 2022 e atuem por três meses, embora os contratos temporários possam ser renovados, caso necessário. “Três meses é o período necessário para a coleta”, disse Malheiros.



A remuneração dos recenseadores será variável, conforme sua produtividade. Para definir o salário, o instituto levará em conta o número de domicílios visitados pelo recenseador, a quantidade de pessoas recenseadas e o número de questionários aplicados.



Além disso, cada setor censitário – área geográfica formada, em média, por 300 domicílios – designado para os recenseadores tem uma taxa de remuneração diferente. Malheiros explicou que isso ocorre porque a dificuldade de coleta varia conforme o setor censitário – por exemplo, é mais fácil entrevistar um grande número de domicílios concentrados num edifício do que numa rua de casas ou numa área rural.



Os recenseadores não têm horário fixo, mas devem trabalhar ao menos 25 horas por semana. O IBGE recomenda que eles usem fins de semana e feriados para fazer as entrevistas, já que são oportunidades para encontrar os moradores no domicílio, disse Malheiros.



Ao se inscrever para a seleção de recenseador, os interessados devem escolher a área em que desejam trabalhar. A ideia do IBGE é que os recenseadores sejam moradores ou conheçam as áreas, para facilitar o acesso aos domicílios a serem entrevistados. Além da prova, o processo de seleção inclui um treinamento com duração de cinco dias, com carga horária de oito horas por dia.