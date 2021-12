Esperança em dias melhores

Do Diário do Grande ABC



28/12/2021 | 23:59



Todos sabem que chegamos com dificuldade ao fim deste 2021. Mas, se estamos aqui, continuaremos firmes e fortes. E é assim que seguimos ao próximo ano. Dificuldades continuam e desafios estão no caminho para serem superados. Com grande parte da população-alvo vacinada, a expectativa é a de que o cenário econômico seja de recuperação. A perspectiva nos negócios é boa no município e a Associação vai trabalhar em prol da captação de novos associados, além de continuar a disponibilizar serviços e promover parcerias com o poder público e iniciativa privada. No período de pandemia, todos precisamos nos reinventar. Muitos fecharam as portas encolhendo o mercado de trabalho.



Apesar do cenário, que foi preocupante, em São Bernardo 60 mil MEIs (Microempreendedores Individuais) regularizaram seus negócios durante este ano. E isso está ligado diretamente com a questão do desemprego porque quem sai do mercado de trabalho formal acaba tendo dificuldades para se recolocar e enxerga a abertura de novo negócio como solução. Sim, solução porque a atividade gera renda e emprego. Durante processo de recuperação da economia, os trabalhadores acabam enxergando luz no fim do túnel para montar o próprio negócio. Aliado a isso está o processo simplificado para abrir a micro ou pequena empresa. Especificamente na nossa região, e ao longo dos anos, o setor do comércio e serviços assumiu papel protagonista, portanto, a nossa missão foi cada vez mais buscar por melhorias na prestação de serviços aos associados. Uma delas foi o acompanhamento e evolução da tecnologia.



Todo e qualquer trabalho e empenho se justificam. Números falam por si. São cerca de 15 mil estabelecimentos comerciais cadastrados na Prefeitura, representando comércio dinâmico, variado e que contempla todos segmentos. Temos os shoppings, centros comerciais, grandes redes varejistas e lojas de rua. Sem contar no setor supermercadistas no modelo atacarejo, que une dois tradicionais formatos de comercializações, atacado e varejo, que a cada dia engrossam a lista de estabelecimentos, ampliando a oferta e opções à população.Quanto às lojas de rua, somente na Marechal Deodoro temos estabelecimentos comerciais de grandes redes varejistas, micro e pequenos comerciantes, além de galerias comerciais espalhadas e agências bancárias como Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi e outras. Geralmente no local circulam em média 30 mil pessoas por dia e, em épocas de Natal, o número chega de 60 mil ao dia. Estamos em cidade imponente e emergente e temos muito orgulho em ser entidade que representa parte dessa pujança. Continuamos ao lado do empresário e defendendo a livre iniciativa. E, mais do que nunca, na torcida por dias melhores!



Valter Moura é presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo).



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Fundação Pró-Memória de São Caetano, Carla Rocha Ferri; Simone Luiza da Silva Ferreira; Comunicação Perkons; Renato Donisete; Ana e Luiz Romano; LD Design; Green Tecnologia; Octopus; Ascom Funarte; Agência Viva; Comunicação Vertical; Elenita Andrade; Seven PR; Juliane Alves; AZ Brasil; Gisela Vendramini; Agência Radioweb – Soluções Inovadoras de Conteúdo em Áudio; Exclusiva – Assessoria de Imprensa; Priscila Santana; equipe MRW Informática; Jairo Geraldo Guimarães; AAPM (Associação dos Amigos da Polícia Militar – região do Grande ABC); Valdemir Ferreira Dias.



Cesta

Dia 22 comprei cesta básica mini para doação no supermercado Joanin, loja da Rua João Firmino, bairro Assunção, em São Bernardo. Doação efetuada, por curiosidade fui olhar a nota fiscal para saber quais produtos a cesta continha e, para minha surpresa, dentre os produtos constavam esponja de aço (oito unidades), creme dental (uma unidade) e papel higiênico (quatro unidades). Ué, cesta básica não deveria ter apenas alimentos? Qual é o objetivo de incluir produtos que nada têm a ver com alimentos? Neste supermercado não comprarei mais.

Walmir Ciosani

São Bernardo



Intermédica

Por conta de pólipos no intestino, preciso regularmente fazer colonoscopia em ambiente hospitalar, pois o último pólipo que foi tirado tinha 1,2 centímetro, a clínica credenciada disse não ter o grampo necessário e que poderia haver hemorragia. Ocorre que, ao tentar fazer o exame no Hospital São Bernardo, no qual fiz o exame em janeiro último, fui informado que não estão fazendo mais lá, só em São Paulo. O preparo desse exame é horrível. Tem que se tomar laxante e manter jejum de oito horas entes do exame. Gastarei o dobro do tempo para ir para São Paulo, com fralda geriátrica. Isso é falta de respeito, pois estou em convênio com aproximadamente 15 mil vidas, no Grande ABC. Por que não há pelo menos um hospital na região que faça esse exame, se teve até este ano?

Roberto L. Gabriele

Santo André



Chuvas

A chuva está castigando alguns Estados e outros continuam precisando dela, como é o caso de São Paulo, cujas represas estão com níveis abaixo do esperado. Os políticos, sujeitos que vivem prometendo fazer o bem para as pessoas, estão apenas preocupados em ficar com os bens delas. Basta ver os bilhões do fundo eleitoral surrupiados dos que mais precisam. São os desalojados, desabrigados, os que morreram. Mas nada disso preocupa a casta que vive como se o povo não existisse. O ano está terminando, os problemas só aumentam, mas nossos políticos estão preocupados consigo mesmos. Quem precisa dar a resposta é o povo. Que venha outubro.

Izabel Avallone

Capital



Jaboticabal

Confesso que não sei os motivos pelos quais o governo do Estado decidiu iniciar a construção do Piscinão Jaboticabal, em pleno verão, a temporada das chuvas em grande escala, que chegam a provocar inundações com as águas atingindo residências e estabelecimentos comerciais e industriais – veja o exemplo da Bahia (Setecidades, ontem). Isso, sem falar na queda de barreiras e outros danos. Começando a construção agora corre-se o risco de as obras ficarem paralisadas em épocas de temporais e a empreiteira acaba ganhando sem executar os serviços para os quais foi contratada. E o pior, conforme a reportagem, é que a previsão de conclusão do piscinão é para maio de 2023, sujeito a sofrer interrupção pelas chuvas de dois períodos (2022 e 2023). Como no próximo ano teremos eleições para governador, esse início imediato está me cheirando mais ‘politicagem’. Duvido que a conclusão das obras ocorra mesmo em maio de 2023 como promete o governador em exercício. Mas, se isso não acontecer, com certeza a culpa será de São Pedro, que mandou muita chuva e acabou atrasando a previsão de inauguração.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema