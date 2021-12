Chuva de meia hora em Santo André foi equivalente a 15 dias de dezembro

Dérek Bittencourt



28/12/2021 | 16:39



A tempestade que caiu no início da tarde desta terça-feira, 28, em Santo André, ocasionou enchentes, desabamentos e muitos problemas em diversas áreas da cidade. E, de acordo com o prefeito Paulo Serra (PSDB), em 30 minutos choveu na cidade 109 milímetros, quase metade do esperado para todo o mês de dezembro.

Diretamente do COI (Centro de Operações Integradas) e ao lado do vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), Paulo Serra falou sobre as ocorrências. "A gente está aqui no COI acompanhando o monitoramento dessa grave chuva que caiu na nossa cidade. Foram 109 milímetros de chuva em meia hora, o esperado para o mês todo de dezembro era 250 milímetros", explicou o prefeito andreense.

Apesar das ocorrências, não houve, por ora, relato de óbitos relativos à chuva. "Graças a Deus nenhuma informação de vítima fatal até agora, a cidade teve vários pontos de alagamento, em especial no corredor Guarará, na Capitão Mario (Toledo de Camargo), na Avenida Firestone e alguns pontos da Avenida dos Estados. Mas nossa equipe está nas ruas, a água já baixou. Vamos circular a cidade . Mais informações a gente traz para vocês", concluiu o prefeito Paulo Serra.