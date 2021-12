Atrium Shopping recebe encontro de fãs de Naruto

Do Diário do Grande ABC



28/12/2021 | 16:08



Um dos mangás mais famosos do mundo reunirá nesta quarta-feira, 28, fãs no Atrium Shopping, em Santo André. Denominado Encontro Naruto, o evento será gratuito, das 17h às 21h, na praça de alimentação do empreensidmento, e faz parte da programação de férias do centro de compras.

Estão previstas diversas atividades, como concurso de fantasia, quiz, fotos com cosplays, sorteio de brindes e outras atividades.



Apesar das fortes chuvas e dos pontos de alagamento pela região do Grande ABC, o evento está mantido.