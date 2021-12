Bárbara Evans desabafa e rebate críticas de seguidores nas redes sociais

28/12/2021 | 16:10



Desde o processo de fertilização in vitro, Bárbara Evans compartilha sua vida e sua experiência com a maternidade em seu Instagram e - a modelo segue recebendo diversas críticas sobre seu corpo e aproveita os comentários ao seu favor, desabafando e rebatendo os seguidores maldosos.

Dessa vez, os internautas ficaram incomodados com o comentário que a Bárbara fez em seu perfil nas redes sociais - a atriz se abriu e falou que não estava se sentindo bonita e, ao ser questionada, ela respondeu:

Por que estou realizando um sonho não posso me sentir feia? Isso não quer dizer que me arrependo ou que vou ser menos mãe por me achar feia. Que ideia. Agradeço todos os dias pela minha princesa, faria tudo de novo quantas vezes fosse preciso. Mas isso não quer dizer que tenho que me achar linda.

Além de ter que explicar que não é obrigada a se sentir linda toda hora, a ganhadora da sexta edição de A Fazenda fez questão rebater outra seguidora que apontou seus lábios inchados como motivo de vergonha:

Preenchimento sai com o tempo, por isso precisa refazer sempre. Eu já coloquei preenchimento, sim, mas há muito tempo. No mínimo um ano atrás. Minha boca está natural e inchada por conta da gravidez, e ela é uma das coisas que estou amando.

Mesmo com tantos julgamentos, Bárbara segue firme falando sobre todas as suas experiências como mãe.