Barcelona confirma contratação de Ferrán Torres, ex-Manchester City

28/12/2021 | 15:08



A direção do Barcelona enfim confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Ferrán Torres. O jogador de 21 anos custou 55 milhões de euros (cerca de R$ 351 milhões) ao time catalão, que fez o pagamento ao Manchester City. Ele assinou contrato de cinco anos, com multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões).

O jogador da seleção da Espanha defendia o clube inglês desde o início da temporada passada. Contratado a pedido do técnico Pep Guardiola, ele não ganhou espaço na equipe e acabou tendo uma passagem frustrada pela equipe inglesa, que embolsou quase o dobro do que havia pagado ao Valencia pelo atleta.

O acerto entre Torres e Barcelona já era esperado desde domingo, quando chegou ao clube catalão para fazer exames. Ele ainda se recupera de uma fratura sofrida quando defendia a sua seleção em outubro. Mas foi aprovado mesmo assim, na segunda-feira. A formalização da contratação veio nesta terça.

Torres reforça o Barcelona a pedido do técnico Xavi Hernández, preocupado com a produtividade do ataque catalão. A situação piorou quando Sergio Agüero anunciou sua aposentadoria precoce, em razão de um problema no coração, pouco meses depois de ser contratado pelo Barcelona.

Convocado pela seleção espanhola desde as categorias de base, Torres é considerado uma das grandes apostas do ataque espanhol desde seus últimos anos nos times inferiores do Valencia, onde foi formado. Pelo City, foram 16 gols em 43 jogos, por diferentes competições.

O jovem atacante será apresentado oficialmente como reforço do Barcelona na próxima segunda-feira, no Camp Nou.