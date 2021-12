TV Globo divulga primeiras fotos da nova versão da novela Pantanal

28/12/2021 | 15:10



A novela Pantanal, da TV Globo, está com a data de estreia prevista para 2022 e os fãs do remake estão ansiosos para ver a história novamente nas telinhas. A emissora divulgou as fotos oficiais da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Segundo informações do Gshow, na trama, Joventino, interpretado por Irandhir Santos, e o filho, José Leôncio, que é feito pelos atores Renato Goés e Marcos Palmeira, se mudam para o Pantanal - e lá Joventino aprende que a natureza pode ser maior que o homem.

Bruno Luperi, que escreveu a nova versão da narrativa, contou que Pantanal resgata heróis.

O Pantanal resgata heróis. É uma característica muito forte da obra do meu avô, que tem um caráter épico e fala sobre valores com esses personagens fortes e inspiradores. O Zé Leôncio é um personagem que te inspira, que te faz acreditar que o mundo pode ser melhor, que existem pessoas que são corretas, dignas.

Ainda assim, ele comete seus erros. A novela também tem esse caráter humano, que é o que mais me move, porque gera empatia. Ninguém é perfeito. A possibilidade de se apaixonar e odiar o protagonista e o antagonista é real, finalizou.