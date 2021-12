Chuvas fortes no Grande ABC causam desmoronamento e alagamento de vias; veja fotos e vídeos

Francisco Lacerda



28/12/2021 | 14:37



Atualizada às 16h05



As fortes chuvas que atingiram o Grande ABC no início da tarde desta terça-feira (28) causaram estragos. A Defesa Civil de Santo André registrou diversos pontos de alagamento. A circulação de trens da Linha 10 – Turquesa da CPTM, que liga a região à Capital, está funcinando de maneira parcial, não há circulação entre as estações Rio Grande da Serra e Prefeito Celso Daniel - Santo André. O terminal de ônibus na região central de Santo André também ficou alagado. Os carros precisaram passar pela calçada para poder circular.

O Corpo de Bombeiros informou que houve desabamento de uma casa no morro da Kibom, em Santo André, e que não houve vítimas. Um veículo ficou pendurado, e já foi colocado em segurança na via, segundo a corporação. A ocorrência no local já foi encerrada.

Em Mauá, o terminal da CPTM também ficou alagado. Ruas do Centro da cidade ficaram instransitáveis.

De acordo com a Defesa Civil de Santo André, devem ser evitados os seguintes pontos: Praça Catorze Biz, Avenida Santos Drummond, Avenida Firestone, a ligação entre a Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo com a Avenida São Bernardo, Avenida Industrial com a Avenida Itambé e também a Avenida Manuel da Nobrega, divisa entre Mauá e Santo André. Técnicos estão deslocando equipes para as zonas de maior risco de alagamentos.

Em nota, a Prefeitura de Santo André confirmou que a cidade enfrenta diversos pontos de alagamento devido a forte chuva desta tarde. "O volume no Jardim Ipanema e Vila Suiça se aproximou de 100 mm, enquanto na Vila Humaitá, Vitória e Cidade São Jorge atingiu 75 mm. Alguns pontos tiveram situação mais crítica como eixo da Av. dos Estados, arredores do Córrego Guarará, e ainda cruzamentos como na Justino Paixão x Ramiro Colleoni, rua Igarapava, Av. Lauro Gomes próximo ao cemitério vertical, Bartolomeu de Gusmão com acesso para a Av. dos Estados, Estrada do Pedroso x Rua dos Missionários, Av. Mario Toledo de Camargo x Av. São Bernardo, Av. Mario Toledo de Camargo x Av. Dom Pedro I, Av. Santos Dumont x Praça XIV Bis, rua Siqueira Alves na Vila Alzira e ainda a região da Rua Valentim Magalhães. Já no Jardim Santo André um raio atingiu dois barracos causando um princípio de incêndio, mas logo controlado, sem maiores transtornos", finalizou o comunicado. A Defesa Civil da cidade segue com toda a equipe em operação.



Se você tem fotos ou vídeos de alagamentos na sua região, mande para o Diário pelo WhatsApp (11) 99612-4764.



Mais informações em breve.

Veja fotos:

Av. Estados - Santo André

Vila América - Santo André

Vila América - Santo André

Terminal Rodoviário - Avenida Industrial

Rua Nilo Peçanha - Vila América



Estação Celso Daniel



Rio Tamanduateí - Avenida dos Estados

Travessa Jussiape - Centro

Veja vídeos abaixo:

Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo - Santo André

Estação Mauá

Rio Tamanduateí na Avenida dos Estados

Avenida dos Estados

Avenida dos Estados

Água invadindo estação de Mauá

Av. Estados em frente ao Sam''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Clube - Santo André

Av. Santos Dumont com a Av. Cap. Mário Toledo de Camargo - Santo André

Clube Atlético Aramaçan - Santo André