Daniel Radcliffe revela que deu seu primeiro beijo durante as gravações de Harry Potter

28/12/2021 | 14:10



Daniel Radcliffe que ficou conhecido por interpretar Harry Potter aproveitou um espaço em sua agenda para conversar com o Daily Mail e revelou deu o seu primeiro beijo durante as gravações dos filmes do bruxinho.

Meu primeiro beijo foi com alguém daqui, minhas primeiras namoradas estavam aqui... Qualquer coisa que eu consiga imaginar tem relação com tudo isso. De certa forma, tudo gira em torno dos sets de filmagem de Potter. Todo mundo me diz: Você cresceu em frente às câmeras. Bem, sim e não. Ainda assim crescemos de maneira privada, apenas fizemos isso num set e fizemos isso uns com os outros, o que é meio bizarro.

Lembrando que o assunto sobre o filme está super em alta porque a HBO Maxi está divulgando uma comemoração dos 20 anos da franquia chamada Harry Potter: De Volta a Hogwarts.

O documentário tem previsão para ser lançado no dia 1º de janeiro de 2022 em todos os países que contam com o serviço da HBO Max e na tarde desta terça-feira, dia 28, mais uma foto do elenco foi divulgada nas redes sociais da HBO.