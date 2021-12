Giovanna Antonelli publica foto rara ao lado do filho, Pietro Antonelli Benício: Domingo com os filhotes

28/12/2021 | 14:10



Giovanna Antonelli utilizou o seu perfil do Instagram no último domingo, dia 26, para compartilhar alguns cliques raros com seu filho, Pietro Antonelli Benício, fruto de sua relação com Murilo Benício, de 16 anos de idade.

O rapaz é o primogênito da atriz, que também é mãe das gêmeas Antônia e Sofia, 11 anos de idade, do seu casamento com o diretor de cinema Leonardo Nogueira. Já Murilo, por sua vez, também é pai de Antônio Negrini, de sua relação com Alessandra Negrini.

Nas imagens divulgadas, Giovanna e o herdeiro aparecem coladinhos enquanto se abraçam e sorriem.

Domingo com os filhotes, escreveu a musa na legenda da publicação.