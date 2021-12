Suposta affair de Neymar Jr. curte festa após Natal com família do jogador

28/12/2021 | 14:10



Logo depois de passar a ceia de Natal com Neymar Jr. e família, Bruna Biancardi aproveitou o dia de folga com as amigas no Rio de Janeiro. A moça deu uma passadinha na praia e caiu no pagode na boate Vitrinni, bastante frequentada pelo jogador de futebol.

Enquanto isso, Neymar participava de um torneio de pôquer, que rolou na própria mansão, em Mangaratiba, na Costa Verde, local onde também vai acontecer o Néyveillon, celebração de Ano Novo do craque.

Apesar de nenhum dos dois admitirem publicamente o relacionamento, Bruna é vista com frequência em Paris nos jogos de Neymar, além de diversas festinhas.