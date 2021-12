Tadeu Schmidt entra na casa do Big Brother Brasil para conferir reformas no cenário:- Estou todo arrepiado

28/12/2021 | 13:11



Ta chegando a hora! Em menos de um mês, o BBB 22 vai começar e o novo apresentador, Tadeu Schmidt, já está pronto. Na última segunda-feira, dia 27, o jornalista foi conferir a reforma da casa mais vigiada do Brasil e compartilhou sua reação em seu Instagram. Tanto no vídeo, quanto na legenda, Tadeu diz estar arrepiado.

A obra tá andando? A casa tá ficando linda!!! E tem novidades, mas ainda não tá na hora de contar, o que posso adiantar é que, realmente, entrar nessa casa é de arrepiar. Quanta história já rolou e quanta história ainda vai rolar nesse lugar.

Nos comentários, o ex-apresentador do Fantástico recebeu uma onda de elogios de fãs animados com a sua participação no programa e com o início da nova edição. Além da euforia de quem está vendo tudo de fora, Boninho, o Big Boss, também marcou presença na postagem nos deixando mais curiosos que nunca.

A casa tá linda.