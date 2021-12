Jonathan Scott, um dos Irmãos à Obra e Zooey Deschanel compram casa juntos em Los Angeles

28/12/2021 | 13:10



Na última segunda-feira, dia 27, Jonathan Scott, um dos apresentadores de Irmãos à Obra, anunciou em seu Instagram que ele e Zooey Deschanel, sua namorada, compraram uma casa. Os detalhes da compra foram anunciados na revista dos gêmeos, Jonathan e Drew Reveal.

A reforma estava prevista para acabar no Natal de 2020, seis meses após a aquisição do imóvel, porém, por conta de danos causados pela água, um novo código de terremotos e a pandemia de Covid-19, foi atrasada.

Mesmo com todos esses problemas, Jonathan e Zooey não tiveram medo do desafio nem do tempo da reforma. O casal aproveitou para implementar diversos recursos ecológicos, como painéis solares e aquecimento sem combustível fóssil:

Nós temos um ao outro e temos tempo - o resto de nossas vidas juntos nesta casa. Nossa casa. Nossa casa dos sonhos, onde veremos as crianças crescerem rindo e se aventurando no quintal, onde seremos os anfitriões para amigos e família.

Além de falar sobre o andamento da renovação, o empreiteiro confessou, em um ensaio pessoal, que se apaixonou rapidamente pela atriz:

Oito meses de relacionamento, eu já sabia que Zooey era o yin para o meu yang, o PB para o meu J. Estávamos em caminhos paralelos em direção à felicidade que buscávamos por toda a vida.