Faltava trabalho para 29,906 milhões no País no trimestre até outubro, diz IBGE

28/12/2021 | 12:09



No trimestre terminado em outubro de 2021, faltou trabalho para 29,906 milhões de pessoas no País, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa composta de subutilização da força de trabalho saiu de 27,9% no trimestre até julho para 25,7% no trimestre até outubro.

O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar. No trimestre até outubro de 2020, a taxa de subutilização da força de trabalho estava em 29,6%.

A população subutilizada caiu 6,5% ante o trimestre até julho, 2,091 milhões de pessoas a menos. Em relação ao trimestre até outubro de 2020, houve um recuo de 9,6%, menos 3,189 milhões de pessoas.

Subocupação por insuficiência de horas

De acordo com o IBGE, a taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas ficou em 8,2% no trimestre até outubro, ante 8,6% no trimestre até julho.

Em todo o Brasil, há 7,669 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. O indicador inclui as pessoas ocupadas com uma jornada inferior a 40 horas semanais que gostariam de trabalhar por um período maior.

Na passagem do trimestre até julho para o trimestre até outubro, houve um recuo de 154 mil pessoas na população nessa condição. Em um ano, o País tem 1,152 milhão de pessoas a mais subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas.