Ministra do Reino Unido pede revisão de lei após residência da Rainha Elizabeth II sofrer tentativa de invasão

28/12/2021 | 12:10



Como você viu, recentemente, a residência da Rainha Elizabeth II sofreu uma tentativa de invasão. Um jovem, de 19 anos de idade, foi preso após tentar entrar no Castelo de Windsor, casa oficial da monarca, portando uma besta, espécie de arma com arco e flecha. O jornal The Sun chegou a noticiar que o invasor havia postado um vídeo dizendo querer assassinar a rainha momentos antes do ocorrido. Ele foi levado para um centro psiquiátrico, onde está sendo monitorado.

Nesta terça-feira, dia 28, o jornal The Guardian abordou novamente o caso e divulgou que, a pedido de Priti Patel, ministra do interior do Reino Unido, a lei do controle de bestas pode ser alterada.

- A pedido da ministra do Interior do Reino Unido, estamos considerando opções para fortalecer o controle das bestas. Estamos trabalhando nisso ao longo do ano e manteremos todas as leis relevantes sob revisão para manter a segurança pública.