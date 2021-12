Camila Cabello anuncia pausa nas redes sociais após término com Shawn Mendes

28/12/2021 | 12:10



Don't go yet, Camila Cabello! A cantora internacional fez o contrário do título de seu novo hit e se foi. No último domingo, dia 26, ela anunciou que faria uma pausa e tiraria folga das redes sociais. Nos Stories, a artista de 24 anos de idade revelou que faria esta pequena desintoxicação até o ano novo.

Só quero passar menos tempo no meu telefone esta semana. Amo vocês, escreveu.

Recentemente, Camila passou por momentos difíceis após sofrer body shaming e ser alvo de críticas por causa das celulites que apareceram nos cliques dos paparazzi. Além disso, a musa e Shawn Mendes terminaram o namoro de dois anos.