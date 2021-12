Thales Bretas encanta a web ao mostrar filhos dormindo

28/12/2021 | 12:10



Alerta fofura! Na última segunda-feira, dia 27, Thales Bretas postou nas redes sociais alguns registros dos filhos Romeu e Gael, frutos do relacionamento com o ator Paulo Gustavo, que morreu em maio por conta da Covid-19. O dermatologista ainda mostrou como os pequenos dão trabalho para dormir e contou sobre a rotina noturna da família.

Tentando escovar o dente de um e outro incendiando o quarto no escuro. No final, bem no final mesmo, eles dormem. Até a gente é vencido pelo cansaço, escreveu.

Nas imagens, o médico aparece deitado juntinho das crianças.