Celso Portiolli revela que está com câncer na bexiga

Todo mundo sabe que Celso Portiolli é uma pessoa extremamente alto astral e que está sempre de bom humor, mas assim como qualquer ser-humano, o apresentador também passa por altos e baixos.

Em um vídeo compartilhado na manhã desta terça-feira, dia 28, Celso Portiolli comentou publicamente com seus fãs e seguidores que foi constatado que ele está com um câncer na bexiga.

O apresentador ainda contou no desabafo que não quis esperar 2022 chegar para dar a notícia e aproveitou para tranquilizar todos os seus fãs ao dizer que a chance de cura é quase 100% porque foi descoberto por meio de um exame de rotina e super precocemente.

- Estou aqui pra conversar sério com vocês, é sobre minha vida. Fiz questão de contar pra que você saiba nos detalhes e saiba somente o que está acontecendo e a verdade. Ia deixar pro ano que, comecinho do ano, mas não vou começar o ano novo com uma notícia dessa. Tem muitos amigos meus que não sabem, parentes que não sabem. Falei para as pessoas mais próximas. Antes de começar a dar a notícia, pode ficar tranquilo que tem notícia boa. Na fase mais precoce possível. Já é uma notícia boa. Em um exame de rotina. Foi feito um procedimento endoscópico pra remoção desse pólipo. E agora eu vou ter que fazer um tratamento intravesical dentro da bexiga, e uma imunoterapia chamada BCG. Vou ter que fazer esse tratamento, revelou o apresentador durante o vídeo.

Já na legenda da publicação, Celso Portiolli deu mais detalhes do problema de saúde.

Em Dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz. Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já deu certo!!! Obrigado a minha esposa, filhos, família, ao meu amigo Joaquim e outros queridos amigos que me apoiaram emocionalmente, gratidão aos médicos, fui e estou sendo acolhido de uma maneira muito especial, OBRIGADO Dr. Fernando Maluf e sua equipe, Dr. Wladimir Alfer e sua equipe, ao SBT e obrigado a equipe de enfermeiros e todos que cuidaram de mim no Hospital Albert Einstein.