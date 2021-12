Kim Kardashian exibe carrão que ganhou de presente da mãe

28/12/2021 | 11:11



Kim Kardashian e suas irmãs ganharam presentes para lá de chiques neste Natal: Kris Jenner deu para cada uma das filhas um carro elétrico colorido e personalizado. Kim, é claro, adorou a surpresa e decidiu mostrar os detalhes dos veículos para os seguidores.

- Olhem nossos presentes de Natal que ganhamos da nossa mãe. Que legal!, disse nos Stories.

Depois, ela apontou para um carro branco com uma caveira.

- Bem, esse aqui deve ser da Kourtney e do Travis [Barker], com certeza. Khloé e eu ganhamos os de cor rosa.

No registro, ainda é possível ver um veículo laranja, um branco e um amarelo.

Spoiler de Homem Aranha- Sem Volta Para Casa!

Homem Aranha- Sem Volta Para Casa com certeza é o filme do momento! O longa teve sua estreia no dia 16 de dezembro e já levou multidões para o cinema, mas, ainda há aqueles que não conseguiram ver. Kim Kardashian, por exemplo, assistiu ao filme na última segunda-feira, dia 27, e postou nas redes sociais o momento. Entretanto, ela acabou dando um baita de um spoiler nas imagens e deixou a web muito irritada.