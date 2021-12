Voltando de lesão, Thiem desiste de disputar o Aberto da Austrália

28/12/2021 | 11:06



O Aberto da Austrália sofreu uma baixa de peso nesta terça-feira. O ex-número três do mundo Dominic Thiem anunciou que não disputará o primeiro Grand Slam da temporada. O tenista austríaco alega que ainda busca sua melhor forma física para retomar as competições, após superar lesão grave no punho direito.

"Como todos sabem, voltei para casa, na Áustria, para me recuperar depois dos duros treinos que tive em Dubai e do pequeno retrocesso na minha preparação. Agora estou me sentindo bem de novo, meu punho está em ótimas condições e estou treinando normalmente com uma intensidade muito boa", disse Thiem, em suas redes sociais.

O austríaco não deu detalhes sobre o "retrocesso" em sua recuperação física. Mas indicou que disputar o Aberto da Austrália estava em seu plano inicial para 2022. "Depois das curtas férias que tive, minha equipe e eu avaliamos todas as questões e decidimos fazer algumas mudanças na minha programação inicial de torneios", afirmou.

Com as alterações, o atual número 15 do mundo vai começar a nova temporada na gira de saibro pela América do Sul. Vai competir em Córdoba, na Argentina, no final de janeiro. Depois competirá em Buenos Aires, no Rio Open, onde será uma das principais atrações, e em Santiago, no Chile.

O campeão do US Open e vice-campeão na Austrália em 2020 não joga um torneio desde junho, quando sofreu a lesão no punho em Mallorca, ainda na temporada de grama. Desde então, esteve concentrado em sua recuperação física, que agora se estenderá por mais algumas semanas.

"Acreditamos que esta é a decisão certa para termos um bom retorno à competição. Por enquanto, ficarei na Áustria por mais alguns dias e depois irei treinar ao ar livre e me preparar para meu primeiro evento da temporada", declarou Thiem.

Com início marcado para 17 de janeiro, o Aberto da Austrália vem colecionando baixas importantes nas últimas semanas. Antes de Thiem, tenistas como Roger Federer e Serena Williams anunciaram que não iriam competir também por motivos físicos. Outros desfalques são o canadense Milos Raonic, a americana Jennifer Brady, a checa Karolina Pliskova e a canadense Bianca Andreescu.

Há ainda expectativa sobre tenistas que não se vacinaram ainda ou que não revelaram seu status de proteção contra a covid-19, como o sérvio Novak Djokovic e o grego Stefanos Tsitsipas. As autoridades australianas exigem a vacinação completa para os tenistas entrarem no país para disputar o primeiro Grand Slam do ano.