De Rihanna a Cyndi Lauper: as 50 maiores cantoras da história

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/12/2021 | 10:55



A Billboard é especializada em catalogar dados sobre a indústria musical. Desde 2017, entretanto, ela passou a criar listas específicas para o cenário feminino. Isso porque as mulheres representam a maioria nos rankings Billboard Hot 100 (músicas mais ouvidas) e Billboard 200 (discos mais populares).

Uma destas compilações revela quais são as maiores cantoras da história. Chamada de Greatest of All Time Hot 100 Women Artists (Maiores de Todos os Tempos: 100 Artistas Femininas Mais Populares, em tradução livre), o ranking leva em consideração a presença destas moças nas variadas listas da Billboard. Confira as 50 primeiras colocações na galeria.

1. Madonna | Crédito: Instagram/@madonna 1. Madonna | Crédito: Instagram/@madonna × 2. Mariah Carey | Crédito: Instagram/@mariahcarey 2. Mariah Carey | Crédito: Instagram/@mariahcarey × 3. Janet Jackson | Crédito: Instagram/@janetjackson 3. Janet Jackson | Crédito: Instagram/@janetjackson × 4. Whitney Houston | Crédito: Instagram/@whitneyhouston 4. Whitney Houston | Crédito: Instagram/@whitneyhouston × 5. Rihanna | Crédito: Instagram/@badgalriri 5. Rihanna | Crédito: Instagram/@badgalriri × 6. The Supremes | Crédito: tomovox on VisualHunt.com / CC BY-ND 6. The Supremes | Crédito: tomovox on VisualHunt.com / CC BY-ND × 7. Olivia Newton-John | Crédito: Instagram/@therealonj 7. Olivia Newton-John | Crédito: Instagram/@therealonj × 8. Aretha Franklin | Crédito: Instagram/@arethafranklin 8. Aretha Franklin | Crédito: Instagram/@arethafranklin × 9. Katy Perry | Crédito: Instagram/@katyperry 9. Katy Perry | Crédito: Instagram/@katyperry × 10. Taylor Swift | Crédito: Instagram/@taylorswift 10. Taylor Swift | Crédito: Instagram/@taylorswift × 11. Diana Ross | Crédito: Instagram/@dianaross 11. Diana Ross | Crédito: Instagram/@dianaross × 12. Donna Summer | Crédito: Instagram/@officialdonnasummer 12. Donna Summer | Crédito: Instagram/@officialdonnasummer × 13. Karen Carpenter | Crédito: Instagram/@richardcarpenterofficial 13. Karen Carpenter | Crédito: Instagram/@richardcarpenterofficial × 14. Connie Francis | Crédito: Bradford Timeline on Visualhunt.com / CC BY-NC 14. Connie Francis | Crédito: Bradford Timeline on Visualhunt.com / CC BY-NC × 15. Beyoncé | Crédito: Instagram/@beyonce 15. Beyoncé | Crédito: Instagram/@beyonce × 16. Brenda Lee | Crédito: Bradford Timeline on VisualHunt.com / CC BY-NC 16. Brenda Lee | Crédito: Bradford Timeline on VisualHunt.com / CC BY-NC × 17. Barbra Streisand | Crédito: Instagram/@barbrastreisand 17. Barbra Streisand | Crédito: Instagram/@barbrastreisand × 18. Cher | Crédito: Instagram/@cher 18. Cher | Crédito: Instagram/@cher × 19. P!nk | Crédito: Instagram/@pink 19. P!nk | Crédito: Instagram/@pink × 20. Gloria Estefan | Crédito: Instagram/@gloriaestefan 20. Gloria Estefan | Crédito: Instagram/@gloriaestefan × 21. Gladys Knight | Crédito: Instagram/@msgladysknight 21. Gladys Knight | Crédito: Instagram/@msgladysknight × 22. Lady Gaga | Crédito: Instagram/@ladygaga 22. Lady Gaga | Crédito: Instagram/@ladygaga × 23. TLC | Crédito: Instagram/@therealchilli 23. TLC | Crédito: Instagram/@therealchilli × 24. Dionne Warwick | Crédito: Instagram/@therealdionnew 24. Dionne Warwick | Crédito: Instagram/@therealdionnew × 25. Heart | Crédito: Instagram/@heartofficial 25. Heart | Crédito: Instagram/@heartofficial × 26. Paula Abdul | Crédito: Instagram/@paulaabdul 26. Paula Abdul | Crédito: Instagram/@paulaabdul × 27. Alicia Keys | Crédito: Instagram/@aliciakeys 27. Alicia Keys | Crédito: Instagram/@aliciakeys × 28. Kelly Clarkson | Crédito: Instagram/@kellyclarkson 28. Kelly Clarkson | Crédito: Instagram/@kellyclarkson × 29. Linda Ronstadt | Crédito: kevin dooley on Visual Hunt / CC BY 29. Linda Ronstadt | Crédito: kevin dooley on Visual Hunt / CC BY × 30. Destiny's Child | Crédito: Instagram/@destinyschild 30. Destiny's Child | Crédito: Instagram/@destinyschild × 31. Céline Dion | Crédito: Instagram/@celinedion 31. Céline Dion | Crédito: Instagram/@celinedion × 32. The Pointer Sisters | Crédito: RickKramer on Visual hunt / CC BY 32. The Pointer Sisters | Crédito: RickKramer on Visual hunt / CC BY × 33. Toni Tennille | Crédito: John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com on Visualhunt / CC BY-SA 33. Toni Tennille | Crédito: John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com on Visualhunt / CC BY-SA × 34. Britney Spears | Crédito: Instagram/@britneyspears 34. Britney Spears | Crédito: Instagram/@britneyspears × 35. Toni Braxton | Crédito: Instagram/@tonibraxton 35. Toni Braxton | Crédito: Instagram/@tonibraxton × 36. Jennifer Lopez | Crédito: Instagram/@jlo 36. Jennifer Lopez | Crédito: Instagram/@jlo × 37. Christina Aguilera | Crédito: Instagram/@xtina 37. Christina Aguilera | Crédito: Instagram/@xtina × 38. Adele | Crédito: Instagram/@adele 38. Adele | Crédito: Instagram/@adele × 39. Monica | Crédito: Instagram/@monicadenise 39. Monica | Crédito: Instagram/@monicadenise × 40. Helen Reddy | Crédito: Kevin Armstrong on Visualhunt.com / CC BY 40. Helen Reddy | Crédito: Kevin Armstrong on Visualhunt.com / CC BY × 41. Cyndi Lauper | Crédito: Instagram/@cyndilauper 41. Cyndi Lauper | Crédito: Instagram/@cyndilauper × 42. Roberta Flack | Crédito: Instagram/@officialrobertaflack 42. Roberta Flack | Crédito: Instagram/@officialrobertaflack × 43. Taylor Dayne | Crédito: Instagram/@therealtaylordayne 43. Taylor Dayne | Crédito: Instagram/@therealtaylordayne × 44. Nicki Minaj | Crédito: Instagram/@nickiminaj 44. Nicki Minaj | Crédito: Instagram/@nickiminaj × 45. Mary J. Blige | Crédito: Instagram/@therealmaryjblige 45. Mary J. Blige | Crédito: Instagram/@therealmaryjblige × 46. Tina Turner | Crédito: Instagram/@tinaturner 46. Tina Turner | Crédito: Instagram/@tinaturner × 47. Debbie Gibson | Crédito: Instagram/@debbiegibson 47. Debbie Gibson | Crédito: Instagram/@debbiegibson × 48. Sheena Easton | Crédito: roaming-the-planet on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND 48. Sheena Easton | Crédito: roaming-the-planet on VisualHunt.com / CC BY-NC-ND × 49. Kesha | Crédito: Instagram/@iiswhoiis 49. Kesha | Crédito: Instagram/@iiswhoiis × 50. Carly Simon | Crédito: Instagram/@carlysimonhq 50. Carly Simon | Crédito: Instagram/@carlysimonhq ×