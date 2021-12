Fiação cai, é amarrada em árvore e atrapalha fluxo de pedestres em Santo André

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



28/12/2021 | 10:24



Quem precisa atravessar a faixa de pedestres no cruzamento da Rua das Monções com a Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Jardim, em Santo André, precisa abaixar a cabeça para não dar de cara com verdadeiro ninho de cabos que estão soltos. A fiação foi amarrada em uma árvore ao lado para tentar evitar acidentes no local.

Os fios pertencem à Telecom, empresa de telefonia e internet, e estão há pelo menos dois meses nessa situação. Pelo local circulam, diariamente, dezenas de pessoas que utilizam a via como passagem para a Avenida Dom Pedro II ou para acesso aos comércios da região, como bares, supermercados e restaurantes daquela região. A situação atrapalha até mesmo moradores que utilizam o local para ingressar em suas residências .

A balconista Aline Oliveira, 26 anos, que trabalha na farmácia em frente ao local onde a fiação está solta, explica que toda vez que acontece um acidente de carro na avenida principal (Dom Pedro II), os fios se soltam do poste.

“É com frequência que presencio acidentes na avenida ali naquele local, e toda vez que isso acontece os cabos ficam soltos. Acredito que nos acidentes os veículos acabam batendo nos postes e, por isso, os fios se soltam”, comenta Aline, que ainda afirma que a situação não é resolvida rapidamente. “Os cabos estão assim há pelo menos dois meses, não é de hoje que deixam a fiação dessa mareira”, finaliza.

RESPOSTA

Questionada pelo , a Enel Distribuição São Paulo informou que notificou a empresa responsável pelos cabos para regularizar a situação. A distribuidora ainda reforçou que “por questões de segurança, a concessionária vai enviar uma equipe esta noite (ontem) para remover os cabos de forma emergencial, a fim de evitar riscos aos pedestres”.

A distribuidora ainda orienta sobre quais cuidados o pedestre deve ter caso encontre um fio de energia elétrica exposto. “Nunca toque em fios de energia caídos na rua, pois eles podem estar passando corrente e causar choques graves. Se encontrar um, ligue imediatamente para a Enel, para que a empresa providencie a remoção”, finaliza a nota.