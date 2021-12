Taxas longas de juros têm leve baixa e demais rondam ajustes

28/12/2021 | 10:16



Os juros longos exibem leve baixa na manhã desta terça-feira, 28, enquanto os médios estão com viés de queda e os curtos, de alta, em meio a uma liquidez bem reduzida e sem condutores mais fortes para os negócios. A taxa de desocupação no Brasil, que ficou em 12,1% no trimestre encerrado em outubro, pouco abaixo da mediana estimada de 12,3%, foi observada, mas está mais em segundo plano.

Às 10h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 10,50%, de 10,53% no ajuste de ontem.

O vencimento para janeiro de 2025 exibia 10,58%, mesma taxa do ajuste anterior, e o para janeiro de 2023 estava em 11,65%, de 11,64% no ajuste anterior.