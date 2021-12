Xuxa e Sasha Meneghel se divertem em brinquedo radical nos Estados Unidos

28/12/2021 | 10:11



Xuxa e Sasha Meneghel estão curtindo muito o final do ano! Diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, as duas compartilharam cliques de passeios que fizeram nos parques de diversão ao lado da família. E detalhe: mãe e filha provaram que têm coragem e não fugiram dos brinquedos radicais.

João Figueiredo, marido de Sasha, também acompanhou as musas na atração e registrou tudo nos Stories. Nas redes sociais, eles ainda postaram outros cliques do passeio pelo mundo mágico do Harry Potter.