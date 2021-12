Glória Perez relembra assassinato da filha: O tempo não ameniza nada

28/12/2021 | 10:10



Glória Perez relembrou um dos momentos mais difíceis de sua vida: o assassinato da filha, Daniella Perez, que aconteceu 29 anos atrás pelo colega de novela Guilherme de Pádua e a esposa. A icônica autora de novelas, então, falou sobre o assunto e mostrou revolta com os desdobramentos do caso.

O tempo não ameniza nada. Nem a dor, nem a revolta pela impunidade dos assassinos. Sim, psicopatas não são figuras da ficção, eles estão entre nós. E ganância mata, postou, junto de imagens da filha.

Leticia Sabatella apoiou a publicação e disse como foi difícil para ela ouvir a notícia na época.

O assassino veio fazer um comentário no meu Instagram! Cara de pau. Não deixamos barato, nem eu e nem meus seguidores. Sinto demais esta lembrança. Dia 28 de dezembro. A notícia que eu tentei nem escutar, estava grávida. As imagens que não saiam dos meus pensamentos. A tristeza. E eu quase perdi minha filha também. Nasceu de 5 meses. Cheguei a encontrar Gazola no hospital , onde Clara e eu ficamos internadas. As enfermeiras disseram que ele estava na emergência e fui dar um abraço nele, pela Dani. Sinto muito, mestra! Sua força é admirável! Todo o Amor.

Bruna Lombardi também lembrou da companheira de trabalho com carinho:

Uma dor infinita. Ninguém pode aceitar que a beleza e emoção sincera de uma menina com uma vida brilhante pela frente tenha sido destruída pelo horror e monstruosidade que continuam impunes. Fiquei em choque sem ações e sem palavras. Trabalhava com ela. Lembro dela linda me fazendo escutar umas músicas que gostava. Dói demais. Que sua estrela Dani brilhe no Universo para todos nós.