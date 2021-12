Estado anuncia carteira exclusiva de vacinação para público infantil

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



28/12/2021 | 10:06



Se adiantando ao governo federal, a gestão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou ontem que estão sendo preparadas as carteirinhas de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, que forem imunizadas contra Covid-19 no Estado. Com layout exclusivo para o público infantil, serão produzidas 4,5 milhões de unidades.

Segundo a Secretaria de Comunicação, o documento para controle das doses aplicadas será usado em todos os locais de vacinação do Estado e conta com design que privilegia o topo do documento na cor amarela e a hashtag #VacinaJá em letras coloridas. A pasta afirmou que “a antecipação de etapas administrativas é considerada fundamental para agilizar a aplicação em crianças, medida que já foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, esclareceu a antecipação em nota.

O Estado de São Paulo aguarda resposta da Anvisa a um novo pedido do Instituto Butantan para uso da Coronavac na imunização infantil. Até o momento, a agência liberou apenas o uso do imunizante da Pfizer para vacinação desse público.

O infectologista e diretor do Hospital Santa Ana, Paulo Rezende, defende a liberação da vacinação para crianças, e alerta sobre a diminuição da circulação do vírus devido à imunização. “A vacinação não é apenas para proteção individual, mas sim coletiva. As crianças nessa faixa etária podem não apresentar sintomas mais graves da doença, mas são potenciais transmissoras do vírus. Com a imunização dessa faixa etária, que estava em aberto, em termos epidemiológicos, a expectativa é que a gente consiga circunscrever a circulação do vírus”, ressalta.

O médico ainda explica que a vacina da Pfizer já está sendo usada em diversos Países, como Estados Unidos, Alemanha, Itália e França. “Os efeitos colaterais apresentados não são diferentes dos que se manifestam nos adultos. Vale ressaltar que não é a mesma vacina, é em diluição diferente, com apresentação do imunizante utilizado nos mais velhos”, explica.



AVAL DO MINISTÉRIO

Ontem, o Ministério da Saúde divulgou nota afirmando ser favorável à aplicação de vacinas em crianças e que a campanha para este público-alvo deve começar no próximo mês. Porém, a pasta ressaltou que “está ouvindo a sociedade”, em consulta pública, e que a previsão estará mantida caso o posicionamento não mude durante a conclusão do processo.

“A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, conforme posicionamento oficial da pasta declarado em consulta pública no dia 23 de dezembro e reforçado pelo ministro da Saúde em manifestações públicas", finalizou a nota.