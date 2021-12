Sarah Poncio revela que mãe biológica de Josué foi enganada: Ela foi vítima também, assim como eu

28/12/2021 | 09:10



Logo depois de perder a guarda do pequeno Josué para a mãe biológica, Sarah Poncio vem falando abertamente sobre a decisão da Justiça do Ceará. Na última segunda-feira, dia 27, a influenciadora fez uma transmissão ao vivo para explicar detalhes sobre o caso e surpreendeu os seguidores ao dizer que a outra família foi enganada.

- Eu nunca tive contato direto com a família biológica, sempre tive pessoas que intermediavam. Quando ele [Josué] voltou, comecei a ter contato direto. Fiz questão de vir aqui esclarecer, tanto pelas dúvidas até pelo bem-estar e segurança da família biológica, que vem sendo muito atacada e recebendo ameaças. A história que ela [a mãe de Josué] conta é diferente da história que me contaram. Ela foi vítima também, assim como eu, começou.

- Ela não fez nenhuma ruindade de abandonar [ele] e depois tomar. Quando ele veio para mim, o que chegou até mim, era que ele não tinha com quem ficar, que sofria maus-tratos. Não tinha para onde ir. Isso mexeu muito comigo, como mãe. Eu só quis ajudar. Então falei para ela trazer o Josué e a gente dava um jeito. Não ia deixar a criança passar necessidade. Ele veio e foi passando os meses com a gente, se apegando. As pessoas que estavam intermediando foram com os advogados e a Milena, mãe biológica, não quis assinar. A partir desse momento, eu comecei a achar estranho. Se fosse exatamente do jeito que tinham me contato, ela não agiria dessa forma. Se ela não quis assinar, a intenção dela não era de simplesmente abrir mão da criança, que tinham me falado. Muita gente veio me perguntar porque não briguei na Justiça. Eu não tinha nada dele! Ela é a mãe, ela tem a guarda. Não tinha nada protocolado. Eu sou obrigada a devolver e assim foi feito. A gente começou a ter esse contato direto com ela. Eu me surpreendi muito, ela tem outros filhos. Dois filhos, além do Josué. Eu recebi fotos e vídeos dele brincando com os irmãos, ele tem uma família biológica, que ama ele! Ver o cuidado da mãe biológica com ele, ela ama ele, cuida muito bem. Foi uma vítima, assim como eu. Seria injusto eu querer privar o Josué de receber o amor da própria mãe. A Milena também me considera família dele também. Fui vendo quão puro era o sentimento dela.

Sarah e o ex-marido, Jonathan Couto, são pais de dois filhos, João e José, e quando conheceram Josué por meio de uma ex-funcionária, decidiram acolher a criança. No entanto, ela afirma que a mãe biológica nunca pediu dinheiro dos Poncios. Pelo contrário, foi a própria influenciadora que propôs a mudança da família do garoto para o Rio de Janeiro, onde vivem.

- Ela só queria ver o filho, o direito dela de mãe. Ela lutou por ele desde o início, mas não chegou até mim. Ela tem conversas gravadas até! Implorando contato comigo e foi negado a ela. Ela não passou esses dois anos quieta. Ela tentou! Enfim, gente... É uma coisa muito complicada. Eu conversando com ela, eu vi o quanto ele está feliz e bem. Eu pedi para ela pensar, ela ficou de me dar uma resposta. Minha intenção hoje não é tirar o filho dela, quis propor para ela para trazê-la para o Rio. Vem ela, os irmãos... Ele tem esse direito. Por ele, eu vou fazer qualquer coisa. Não interessa. Minha intenção é o bem dele, seja a internet a favor ou contra. Eu não me importo se vocês me cancelarem, eu quero o bem dele, assim como ela quer o bem dele. Para ele poder viver com ambas as famílias em harmonia. Não é justo ele crescer achando que foi abandonado, que a família não queria ele. Ela falou que ia pensar. Eu espero que ela aceite. Eu trago ela para o Rio, quem ela quiser. Para ele poder crescer com meus filhos, que são irmãos dele, e os irmãos de sangue dele. As crianças não têm culpa disso.

A ruiva finalizou pedindo que os ataques parem:

- Ela não consegue sair de casa com o Josué, as pessoas tiram foto. Eles não merecem passar por isso. Nós, como mães, passamos as coisas para os nossos filhos. Ela está dentro de casa. Eu queria que vocês me ajudem, ajudem o Josué nisso. Não ataquem, não ameacem. Vamos fazer sempre o melhor para ele.