Fabiana Karla anuncia fim de casamento após cinco anos

28/12/2021 | 09:10



Fabiana Karla vai começar 2022 solteira! Isso porque a atriz, de 46 anos de idade, anunciou na última segunda-feira, dia 27, o fim de seu casamento com Diogo Mello. Os dois estavam juntos desde 2016 e trocaram as alianças no final de 2019.

Comunicado oficial: a assessoria de imprensa de Fabiana Karla comunica que seu relacionamento de cinco anos terminou. Fabiana agradece a todos os fãs pelo carinho e pela energia positiva. Em breve, dividirá com vocês novos sonhos e projetos, dizia a mensagem publicada em seu perfil do Instagram.