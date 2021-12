Diadema oferece curso de preparação para aposentadoria

Nilton Valentim



28/12/2021 | 09:07



Aposentar-se é um momento de grandes mudanças para as pessoas. Abandonar a carreira profissional e dar início a uma nova vida trazem várias consequências, principalmente no bolso, já que geralmente o benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é menor do que o salário. Para preparar os servidores que estão próximos de atingir o tempo limite, o Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) realiza série de cursos que recebe o nome de Aposentadoria, de Repente... O Futuro.

Para 2022 estão programados quatro encontros, o primeiro deles no dia 26 de janeiro, das 9h às 12h, preferencialmente aos servidores que se aposentarem no primeiro trimestre de 2022 e aqueles que se aposentaram no ano que está terminando, mas que ainda não participaram. As inscrições devem ser feitas no ssocial@ipreddiadema.sp.gov.br

Nesta edição, a palestrante convidada será a enfermeira aposentada Silvia Cristina Sayer. Ela irá abordar o tema envelhecimento e vida após aposentadoria.

O programa é um trabalho socioeducativo para auxiliar as pessoas a refletirem sobre seus projetos de vida, elaboração de metas e definição de novos sonhos. No último encontro, em novembro, os participantes também tomaram conhecimento do resultado da pesquisa O Significado da Aposentadoria para Pessoas Aposentadas de um Órgão Público.

“As pessoas nos trazem as mudanças provocadas por esse rompimento da rotina e os profissionais da saúde vão trabalhar no sentido de direcionar essa energia e mostrar as alternativas”, disse a assistente social Edla Siqueira, que coordena o programa.

Segundo Edla, entre os objetivos do programa estão a promoção da saúde e do bem estar, o fortalecimento dos vínculos entre as pessoas e a reafirmação de direitos.

O programa começou em 2009. Foi interrompido em 2015 e voltou em 2019. A chegada da Covid, entretanto, gerou nova interrupção, desta vez por dez meses.