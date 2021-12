A vez das crianças

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021



O governo de São Paulo revelou ontem como será a carteirinha de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos e anunciou o início da impressão de 4,5 milhões de unidades do documento. É, sem dúvida, um indicativo de que o Palácio dos Bandeirantes está preocupado com a saúde dessa faixa etária e disposto a proporcionar a este público a chance de se proteger contra o coronavírus.



A aplicação da vacina da Pfizer específica para os pequenos já foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Resta agora o Ministério da Saúde disponibilizar as doses para que tenha início a imunização.



Vale lembrar que este é um público especial. Que foi duramente afetado no último ano pelas restrições sanitárias impostas para evitar o contágio da doença. Um grupo que, de uma hora para outra, passou a estudar e a interagir com os amigos por meio de telas. E que agora, com a retomada iniciada após a vacinação de adultos, recebeu de volta parte de sua rotina.



Daqui a alguns dias essas crianças estarão de volta à escola e convivendo com os amigos. Elas merecem ter a chance de serem imunizadas, pois está comprovado pela ciência que elas também são suscetíveis à infecção causada pelo coronavírus e também podem passar a doença.



Ontem o Ministério da Fazenda informou que em janeiro começará a aplicar as vacinas. Tomara que realmente tenha início esse movimento. E que os pais levem seus filhos para serem imunizados, assim como já procedem para protegê-los de outras enfermidades.



É incompreensível que ainda existam pessoas que consigam negar a eficiência da vacina contra a Covid-19. Basta fazer um comparativo com o número de pessoas infectadas e o de mortes causadas pela doença antes do início da aplicação com os dados atuais. É um exercício simples e rápido, porém, bastante esclarecedor, que mostra o quanto a vacina contribuiu para a vida no País.