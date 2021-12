Câncer: veto precisa cair

Do Diário do Grande ABC



Em 26 de julho, o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional a mensagem de número 360, pela qual informou a sua decisão de vetar o projeto de lei 6.330/2019, que altera a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/1998), a fim de ampliar o acesso a tratamentos contra câncer de uso oral e domiciliar pelos usuários de planos de saúde. Com o projeto, as operadoras ficariam obrigadas a cobrir esses tratamentos em até 48 horas após prescrição médica, independentemente de previsão no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), bastando que o tratamento esteja registrado junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).



O presidente justificou o veto com o argumento de que a proposta em questão seria ‘contrária ao interesse público’, pois, ao tornar obrigatórios os tratamentos orais de forma automática, sem a avaliação da ANS, estaria ‘colocando em risco a sustentabilidade do mercado’. A Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) é uma das entidades que defendem o uso de quimioterápicos orais por planos de saúde e no SUS (Sistema Único de Saúde). Por isso, a decisão dos parlamentares sobre esse veto é esperada com ansiedade. A instituição não concorda com os fundamentos invocados e reforça a necessidade de os planos de saúde de assegurar a seus beneficiários o acesso a esses tratamentos orais, os quais podem ser realizados na casa dos pacientes, gerando economia ao sistema.



Esse posicionamento se dá por inúmeras razões. Em primeiro lugar, ressalte-se que as operadoras possuem estrutura e aptidão técnica para analisar os medicamentos antineoplásicos registrados na Anvisa, bem como os seus preços e indicadores de prescrição. Além disso, cabe reforçar a importância desse projeto no que diz respeito ao combate efetivo ao câncer.



Diversos parlamentares, que apoiam a luta contra o câncer, posicionaram-se pela necessidade de derrubada do veto, que ainda aguarda deliberação pelo Congresso Nacional. Por fim, não se pode negligenciar a dimensão democrática. O interesse público manifesta-se por meio da lei, sendo o Parlamento o espaço por excelência da representação da vontade e dos anseios populares. Diante do exposto, é evidente a importância de impor aos planos de saúde essa obrigação. Agora é a hora de o Congresso Nacional investir-se no poder que lhe conferiu o povo para efeito de, em nome do interesse público, derrubar o veto imposto pelo Poder Executivo.



Maira Caleffi é médica mastologista, chefe do setor de mastologia do Hospital Moinhos de Vento e presidente voluntária da Femama. Maria Clara Vilasboas é cientista política, integrante do Escritório Malta Advogados e bacharelanda em direito pela UnB (Universidade de Brasília).



Boas-Festas

Desculpe-me

A fantasia de Ku Klux Klan que vestira Luiz Antonio Bortollo, professor de história da Escola Estadual Professor Amaral Wagner, em Santo André, viralizou rapidamente, a ponto de ganhar espaço na imprensa (Setecidades, dia 21). Espero que pare por aí porque as notícias correm céleres e frequentemente deturpadas. Ele pede desculpas, o que revela humildade, postura incompatível com o perfil de integrante de famigerado movimento. E confessa que sua intenção era divulgar, antecipadamente, peça de sucesso, montada pelos alunos da EE Oscavo de Paula Silva, no mesmo bairro. Era seu projeto fazer o mesmo no Amaral no próximo ano. Sua intenção é denunciar os perigos que Ku Klux Klan representa, de que a comunidade negra é vítima nos Estados Unidos. Ele sai em defesa da comunidade negra, mas por ironia dos acontecimentos, foi vítima dessa mesma comunidade. Motivo: falta de informação. Essa falta levou os estudantes à mobilização. O problema, como sempre, foi de comunicação. Elogiável a sua intenção. Fui induzido ao erro por falta de informação correta, motivo de aproveitar deste espaço, que este Diário me oferece, para pedir desculpas ao professor Luiz Antonio Bortollo pelo conteúdo de minha carta (Ku Klux Klan, dia 24), sem antes ter averiguado mais a fundo.

AlexandreTakara

Santo André



Inferno em Diadema

Na Avenida Daniel José de Carvalho, no Parque Real, em Diadema, ocorreu pancadão de mais de 24 horas, ininterruptamente. Interessante que GCM (Guarda Civil Municipal) disse que não era com ela. Ao ligar, a atendente da guarda nos mandou telefonar para a PM (Polícia Militar), que mandou aguardar a viatura. Enquanto isso, nosso Natal estava sendo um inferno e o incompetente do prefeito, que foi eleito com a promessa de acabar com o pancadão em Diadema, se limitou, quando muito, a atuar em seis áreas escolhidas por ele. Atuar contra os pancadões, conforme palavra do seu próprio comandante da GCM e da vereadora Lilian Cabrera, os donos de adega não concordam. Ora, donos de adega? Estão todas funcionando sem alvará, que, segundo o comandante da Guarda Civil Municipal, é dispensável.

Ruth Rosana Calvi

Diadema



Democrático

Democracia é a melhor forma de governo, mas precisa de regras rígidas. No Brasil de hoje o presidente é espécie de ‘rainha da Inglaterra’ investido de muitos deveres e pouco poder. O Executivo, sem autonomia, é criticado pelo que faz e o que não faz. É o bombeiro que, sozinho, apaga incêndios, às vezes até provocados pelo Judiciário ou Legislativo, que deveriam ajudar no combate. O oneroso Judiciário, com leis que mais favorecem a impunidade que rigor aos malfeitores, é sinônimo de morosidade. Aos amigos os favores das leis, aos inimigos os rigores das leis. E a polícia é enxugador de gelo no prende e o Judiciário solta. O Legislativo, com as bilionárias mesadas adicionais dos fundos partidário e político, é câncer incurável ao alimentar 33 partidos desalinhados com os interesses coletivos, ampliando suas vantagens pessoais ou partidários, quando três partidos são suficientes para abrigar as principais tendências e manter o espírito democrático. O ideal será nova Constituição, mas isso é demorado e temos pressa. Para imediato benefício coletivo, a extinção dos fundos partidário e político será bom começo, mas o Legislativo jamais agirá assim, extinguindo as suas bilionárias mesadas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)