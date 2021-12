Visita de cortesia em São Caetano

Da Redação



28/12/2021 | 04:14



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), que reassumiu ontem o cargo, recebeu a visita do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), no gabinete. O chefe do Executivo são-bernardense, que não esteve na cerimônia de posse de Auricchio, no último dia 23, aproveitou ontem a agenda conjunta, no início das obras do Piscinão Jaboticabal, para ir ao Palácio da Cerâmica e desejar boa sorte ao colega de Executivo. “Vim desejar boa sorte e sucesso ao prefeito Auricchio nesta sua nova gestão. Aproveitei ainda a oportunidade para estreitar os vínculos entre São Bernardo e São Caetano, visando promover políticas públicas eficientes em prol da nossa população”, disse Orlando.

Bastidores

Homenagem ilustre

Irmão do ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT Luiz Marinho, Sebastião Marinho morreu anteontem, aos 69 anos. Sebastião estava internado havia dois meses após complicação de uma trombose. Durante o enterro, uma presença ilustre foi muito comentada: a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve ao lado do ex-prefeito e da família durante a cerimônia de sepultamento. Lula também mandou coroa de flores em homenagem a Sebastião.

Grandes filósofos

Na transmissão de cargo em São Caetano, ontem, com José Auricchio Júnior (PSDB) na cadeira de prefeito pela quarta vez, Tite Campanella (Cidadania) – que deixou a gestão interina do Paço e retornou à presidência da Câmara Municipal – usou da filosofia para desejar um bom governo ao seu sucessor. Com certo tom de ironia no momento em que se dirigiu à plateia de autoridades presentes ao ato, ele incluiu um nome duvidoso entre referências históricas da filosofia. “Não sei quem foi, se foi Olavo de Carvalho (chamado de guru do presidente Jair Bolsonaro), Goethe, Platão, que disse que existem três medidas para você medir o homem. A inteligência, a coragem e a bondade”, elencou.

O deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), com domicílio eleitoral em São Bernardo, indicou ao governo do Estado o repasse de R$ 300 mil, via emenda parlamentar, para o Hospital Mário Covas, em Santo André. O montante é destinado ao custeio da unidade, que é referência para o atendimento de média e alta complexidades para a população do Grande ABC, mas que também recebe pacientes de outras cidades do Estado. Oriundo da segurança pública, inclusive apontado como o primeiro bombeiro eleito à Assembleia Legislativa, Nishikawa tem destinado a maior parte das suas emendas para área da saúde: “Por ser integrante do Corpo de Bombeiros, sei da importância de uma saúde de qualidade,” comenta.