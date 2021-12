Auricchio anuncia plano na educação

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



28/12/2021 | 04:12



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou ontem que irá colocar em prática um plano voltado à educação como primeira medida no governo. O anúncio foi feito na cerimônia de transmissão de cargo no Paço Municipal. O evento oficial também apresentou o novo secretariado de governo, com nomes que já haviam sido revelados com exclusividade pelo Diário antes da transmissão.

O tucano assumiu o cargo após aguardar por um ano a autorização do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Havia sido reeleito em novembro de 2020, mas teve a candidatura impedida pela 166ª Zona Eleitoral de São Caetano ao ser acusado de crime eleitoral de captação ilegal de recursos. Julgamento da corte inocentou o tucano no início do mês.

Auricchio afirma que será finalizado até o fim de janeiro um plano de recuperação do deficit educacional causado em jovens pela pandemia. “Não tenho expectativa que não outra de entregar uma cidade onde a gente possa recuperar os prejuízos não do tempo que a Justiça Eleitoral, de forma equivocada, tirou-nos, mas o tempo que essa pandemia nos roubou”, declarou.

O prefeito disse que a crise sanitária teve como impacto não apenas a letalidade da população e as sequelas em pessoas que adoeceram, como também gerou desemprego e vulnerabilidade social. “Talvez o mais grave (seja) o deficit da educação. Vamos ser honestos. Há claramente um deficit de aprendizado acumulado pelas crianças”, comentou.

Auricchio afirmou que o governo irá focar na recuperação econômica, o que envolve o apoio ao microempreendedor, a transferência de renda e a geração de empregos, medidas que beneficiam de forma direta o morador de São Caetano. Um exemplo são as vagas no comércio. Também disse que irá trabalhar pela proteção social. “O grau de dificuldade de acesso à comida e o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza são infinitamente maiores do que há quatro anos. E temos que pensar a saúde. Vamos continuar monitorando a síndrome respiratória aguda grave”, disse.

Em relação à equipe de governo, a maioria dos 18 nomes é nova. O prefeito afirmou que Rodrigo Toscano, que é o atual superintendente da Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), irá acumular o cargo com a pasta de Mobilidade Urbana. O novo chefe da Secretaria de Saúde, Marco Antonio Cezario, foi uma indicação de Regina Maura, aliada do tucano e titular da pasta até julho deste ano. Atualmente, ela é responsável por dirigir a FAUSCS (Fundação de Apoio à USCS). Estão vacantes e sem previsão de novos comandantes as pastas de Comunicação e de Assuntos Parlamentares. É o mesmo caso de autarquias municipais, como a Fundação das Artes. Segue no cargo apenas o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, com mandato até o fim de fevereiro.

Tucano reclama de "oposição oportunista"