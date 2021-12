NBA flexibiliza protocolo de segurança contra covid-19 de dez para cinco dias

27/12/2021 | 21:47



Os jogadores da NBA com teste positivo para covid-19 poderão retornar às quadras em um prazo menor, após as mudanças feitas, nesta segunda-feira, nos protocolos de segurança da principal liga de basquete dos Estados Unidos. O período, anteriormente de dez dias, passa a ser de seis, desde que os atletas estejam assintomáticos.

Um memorando foi enviado a todas as franquias, nesta segunda-feira, no mesmo dia em que os Centros de Controle e Prevenção de doenças dos Estados Unidos (CDC) reduziu as restrições de isolamento para os cidadãos americanos que contraírem o coronavírus, de dez para cinco dias. Oficiais do CDC tomaram a decisão, observando que as evidências mostram que as pessoas com o coronavírus são mais infecciosos nos dois dias anteriores e nos três dias posteriores após o aparecimento dos primeiros sintomas.

A NBA também se baseou em informações, dizendo às equipes que os novos protocolos "refletem a análise de informações dos testes que a liga e especialistas em doenças infecciosas e epidemiologistas têm coletado durante a pandemia. "As mudanças foram feitas em comum acordo com a Associação de Jogadores da NBA.

A NBA observou um aumento nos casos de coronavírus nos últimos dias, mesmo quando 97% dos jogadores estão vacinados e 65% dos jogadores qualificados receberam reforço. O número de participantes nos protocolos de saúde permanece próximo de 120 nesta segunda-feira, e pelo menos 63 jogadores foram descartados para a rodada desta segunda-feira devido a problemas de coronavírus. Entre os infectados está Jayson Tatum, campeão olímpico e estrela do Boston Celtics.

"Não há planos neste momento de parar a temporada", disse Adam Silver, comissário da NBA. "É claro que examinamos todas as opções. Tivemos dificuldade em pensar qual seria a lógica de fazer uma pausa. Este vírus não será erradicado e teremos que aprender a conviver com ele. Parece que o certo e o responsável coisa é continuar jogando."