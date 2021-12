Auricchio anuncia plano de educação como primeira medida de governo

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



27/12/2021 | 17:54



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (27) que irá colocar em prática um plano voltado à educação como a sua primeira medida no governo. O anúncio foi feito na cerimônia de transmissão de cargo no Paço Municipal. O evento oficial também apresentou o novo secretariado de governo, com nomes que já haviam sido revelados com exclusividade pelo Diário antes da transmissão.

O tucano assumiu o cargo após aguardar por um ano a autorização do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Havia sido reeleito em novembro de 2020, mas teve a candidatura impedida pela 166ª Zona Eleitoral de São Caetano ao ser acusado do crime eleitoral de captação ilegal de recursos. Julgamento da Corte inocentou o tucano no início do mês. Auricchio afirma que será finalizado até o final de janeiro um plano de recuperação do deficit educacional causado em jovens pela pandemia. Não tenho expectativa que não outra de entregar uma cidade onde a gente possa recuperar os prejuízos não do tempo que a Justiça Eleitoral, de forma equivocada, tirou-nos, mas o tempo que essa pandemia nos roubou, declarou.

O prefeito disse que a crise sanitária teve como impacto não apenas a letalidade da população e as sequelas em pessoas que adoeceram, como também gerou desemprego e vulnerabilidade social. Talvez o mais grave (seja) o deficit da educação. Vamos ser honestos. Há claramente um deficit de aprendizado acumulado pelas crianças, defendeu.

Auricchio afirmou que o governo irá focar na recuperação econômica, o que envolve o apoio ao microempreendedor, a transferência de renda e a geração de empregos que beneficiem de forma direta o morador de São Caetano. Um exemplo são as vagas no comércio. Também disse que irá trabalhar pela proteção social dos cidadãos. O grau de dificuldade de acesso à comida, o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza é infinitamente maior do que há quatro anos. E temos que pensar a saúde. Vamos continuar monitorando a síndrome respiratória aguda grave, completou.