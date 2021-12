Em alerta, Campeonato Inglês aumenta número de testes e tem 103 casos de covid-19

27/12/2021 | 15:15



O Campeonato Inglês acendeu o alerta de emergência novamente. Após ver os casos de covid-19 caírem semana a semana desde agosto, a Premier League, responsável pela organização do torneio, passou a registrar forte aumento em dezembro e, nos últimos sete dias, já alcançou 103 testes positivos para a doença.

O maior crescimento do segundo semestre aconteceu entre os dias 20 e 26 deste mês. A organização realizou 15.186 testes, dos quais 103 apresentaram resultado positivo. Na semana anterior, 90 casos foram confirmados entre 12.345 exames realizados. O salto é ainda maior se comparados com as duas semanas anteriores, com 42 positivos entre 3.805 testes (6 a 12/12) e 12 positivos entre 3.154 exames (29/11 a 5/12).

O casos levaram a Premier League a retomar suas Medidas Emergenciais, que já haviam sido abandonadas nos últimos meses, com o recuo da pandemia no Reino Unido. Entre as ações previstas estão a realização de um número muito maior de testes. A partir de agosto, o Campeonato Inglês registrava cerca de 3 mil testes por semana. Os resultados positivos caíram para apenas um dígito.

Em outubro, na semana do dia 4 a 10 do mês, foram apenas 1.696 testes realizados. Nenhum caso positivo foi detectado. Entre as semanas anteriores e posteriores a este período, os exames positivos oscilavam de um a seis, sem maiores riscos para os clubes e para a própria realização do campeonato.

A situação, contudo, mudou em dezembro. Com surtos de covid-19 em diferentes times ao mesmo tempo, a Premier League já precisou adiar 15 jogos do Inglês. A tradicional rodada do Boxing Day, por exemplo, contou com a baixa de três jogos no domingo.

Um dos times mais afetados é o Watford. Com tantos jogadores afastados por covid-19, com teste positivo ou por terem tido contato próximo a um infectado, o clube precisou buscar atletas na equipe sub-23 até para realizar os treinos do time principal durante a maior parte deste mês.

"A liga continua trabalhando com os clubes para manter as pessoas seguras, ajudando a mitigar os riscos da covid-19 em seus times. Também estamos em contato próximo com o governo, autoridades locais e grupos de torcedores, ao mesmo tempo em que prometemos nos adaptar rapidamente a quaisquer mudanças futuras nas orientações nacionais ou locais", registrou a direção da Premier League, em comunicado.