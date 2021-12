Briga faz Federação Francesa de Futebol excluir Lyon e Paris FC da Copa da França

27/12/2021 | 15:09



A Federação Francesa de Futebol (FFF) tomou uma medida exemplar, nesta segunda-feira, ao excluir as equipes do Lyon e do Paris FC da atual edição da Copa da França, por causa da briga generalizada entre as torcidas dos dois clubes ocorrida em 17 de dezembro.

A Comissão Disciplinar da entidade anunciou também que o Lyon não poderá ter sua torcida em mais nenhuma

partida fora de casa disputada na França pelo resto da temporada, além de ser punido com a suspensão de uma participação na Copa da França. Por esta ser a primeira condenação, é isenta de cumprimento, o que significa que o clube poderá participar da próxima edição do torneio, caso não haja reincidência.

O Lyon ainda foi multado em 52 mil euros (R$ 332 mil) e obrigado a pagar pelos danos causados por seus torcedores ao estádio Charlety, do París FC. Já o Paris FC deverá disputar cinco partidas com os portões fechados e pagar uma multa de 10 mil euros.

A violência no intervalo da partida provocou momentos de pânico e deixou dois feridos, sendo um torcedor e um policial. A partida foi suspensa com o placar de 1 a 1 e o segundo tempo não foi disputado.