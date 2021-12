Residência da Rainha Elizabeth II sofre tentativa de invasão

27/12/2021 | 15:10



Que perigo! No último sábado, dia 25, um jovem de 19 anos de idade foi preso após ser pego infiltrando o Castelo de Windsor, casa oficial da Rainha Elizabeth II. Ele estava com uma besta - uma espécie de arma com arco e flecha. Após o acionamento dos alarmes, o homem foi rapidamente detido e no último domingo, dia 26, foi internado em um centro psiquiátrico.

Nesta segunda-feira, dia 27, o tabloide The Sun noticiou que o invasor havia postado um vídeo em seu Snapchat dizendo querer assassinar a monarca momentos antes de invadir os terrenos do castelo.

No clipe, o inglês diz buscar vingança por um massacre realizado por tropas britânicas contra manifestantes indianos em 1919. Além disso, ele aparece vestido com um suéter preto e uma máscara branca fazendo referência à famosa saga de filmes, Star Wars.

Ainda não há confirmação por parte da polícia sobre a autenticidade da filmagem e as investigações seguem.