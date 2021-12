Ticiane Pinheiro e César Tralli batizam filha após o Natal

27/12/2021 | 14:28



Ticiane Pinheiro e César Tralli decidiram batizar a pequena Manuella logo após o Natal deste ano. A celebração foi neste domingo, 26, em São Paulo, na igreja Nossa Senhora do Brasil.

Em uma série de stories no Instagram, a apresentadora da Record TV publicou trechos da decoração do batizado, com docinhos e um bolo de dois andares com a letra M, inicial do nome da filha.