Lipe Ribeiro beija outra mulher em festa de pré-Réveillon após affair com Viih Tube

27/12/2021 | 13:10



Aproveitando a solteirice, Lipe Ribeiro foi flagrado aos beijos com uma mulher - que não era a Viih Tube - durante uma festa que rolou em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, no último domingo, dia 26.

Ele e influenciadora digital estão em um relacionamento aberto desde outubro deste ano e já foram vistos na maior pegação diversas vezes. Desta vez, apesar de viajarem juntos e estarem na mesma festa, cada um aproveitou a noite da sua forma.

Recentemente, Viih Tube gastou cerca de dois mil e quinhentos reais em uma viagem de táxi até o Rio de Janeiro para ver Lipe.