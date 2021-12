Diogo Nogueira e Paolla Oliveira levam fãs à loucura

27/12/2021 | 13:10



É o casal do momento! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira seguem mimando toda a web com fotos e vídeos românticos. Desde que assumiram o relacionamento, o casal faz questão de falar abertamente sobre seus sentimentos e mostrar o quanto se amam.

No último domingo, dia 26, foi a vez do sambista compartilhar um momento de intimidade com a atriz. Em seu feed do Instagram, o cantor postou um vídeo dançando com Paolla, enquanto aproveitavam o fim de semana de folga.

Na legenda ele diz:

Final de ano é festa todo dia

Com esse curto vídeo, o casal recebeu uma chuva de elogios e comentários de apoio ao relacionamento:

Casal mais lindo

Me adotem por favor